Video Yaşam Kapadokya’ya ziyaretçi sayısı 4 milyona yaklaştı | Video
Kapadokya’ya ziyaretçi sayısı 4 milyona yaklaştı | Video

Kapadokya’ya ziyaretçi sayısı 4 milyona yaklaştı | Video

05.12.2022 | 12:17

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Kapadokya Bölgesinde bulunan müze ve ören yerini gezen turist sayısı 4 milyona yaklaştı. Kapadokya'da bulunan müze ve ören yerlerini yılın 11 ayında 3 milyon 970 bin 909 yerli ve yabancı turist ziyaret ederek tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığı 'Altın yıl' olarak kabul edilen 2019 yılını geride bıraktı.

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Doğanın nakış nakış işlediği, su, rüzgar ve insanoğlunun binlerce yıl çalışmalarının sonucu ortaya koydukları dünyada eşi benzeri olmayan Kapadokya bölgesinin de bulunan peri bacaları, vadileri, yer altı şehirleri, kiliseleri ve açık hava müzelerini ziyaret eden turist sayısı her geçen gün artıyor. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Kapadokya bölgesini 2022 yılının ilk 11 ayında 342 bin 969 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen yer 94 bin 424 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Zelve-Paşabağları ören yerini 82 bin 600, Hacıbektaş Veli Müzesini 52 bin 610, Kaymaklı Yer altı şehrini 42 bin 681, Derinkuyu yer altı şehrini 29 bin 497, Özkonak yer altı şehrini 20 bin 657, Karanlık Kiliseyi ise 13 bin 671 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgede bulunan diğer ören yerleri ile birlikte Kasım ayında bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 342 bin 969'a ulaştı.

Bölgeye gelen turist sayıları yıllara göre değişse de yabancı turist sayısındaki artış dikkat çekiyor. Altın yıl olarak kabul edilen 2019 yılının aynı döneminde Kapadokya Bölgesi 3 milyon 662 bin 591 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Kapadokya bölgesini 2020 yılının ilk 11 ayında 962 bin 124, 2021 yılında 2 milyon 160 bin 483 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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