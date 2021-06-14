Kapısız otomobille tehlike saçmıştı. Cezadan kaçamadı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
Kapısız otomobille tehlike saçmıştı. Cezadan kaçamadı | Video 14.06.2021 | 11:07
07:16
Erzurum’da mandaların keyifli göl banyosu, belgeselleri aratmadı | Video 14.06.2021 | 10:14
00:22
01:23
Kadıköy’de seyyar satıcıyla zabıta arasındaki kavga kamerada | Video 14.06.2021 | 10:29
01:08
Sadaka kutusunu bile çalan hırsızlar yakalandı | Video 14.06.2021 | 10:34
06:20
01:42
Besicilerin yayla mesaisi devam ediyor | Video 14.06.2021 | 09:32
06:04
01:41
Adana'da park halindeki otomobil, kundaklandı 14.06.2021 | 09:09
01:21
Bursa'da sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokakları su bastı 14.06.2021 | 08:57
01:45
Muğla'da korku dolu anlar! Kereste atölyesi alev alev böyle yandı 14.06.2021 | 08:57
03:49
02:46
Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 14.06.2021 | 08:59
01:31
Adana'da tartıştığı üvey babasını 3 yerinden bıçaklayan genç kaçtı 14.06.2021 | 08:57
00:32
04:34
00:19
Fethiye’de korkutan yangın | Video 13.06.2021 | 21:00
01:02
02:06
İstanbul Ataşehir'de sinyal lambaları kırık olan ve sürücü kapısı bulunmayan otomobiliyle trafiğe çıkan sürücü M.D.'ye Trafik Denetleme Şube polislerince toplamda 432 lira para cezası kesildi.
Ataşehir Dursunbey Caddesi üzerinde sürücü kapısı bulunmayan ve sinyal lambaları kırık olan bir otomobil ile trafikte seyir halinde bulunan bir araç, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenmiş ve sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekmişti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri o skandal görüntülerin ardından çalışma başlattı. Yakalanan sürücü M.D.'ye dönüş ışıkları noksan veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak suçundan 144 lira, emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak suçundan 144 lira, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak suçundan ise 144 lira olmak üzere toplamda 432 lira idari para cezası uygulandı.