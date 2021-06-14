Video Yaşam Kapısız otomobille tehlike saçmıştı. Cezadan kaçamadı | Video

Kapısız otomobille tehlike saçmıştı. Cezadan kaçamadı | Video

Kapısız otomobille tehlike saçmıştı. Cezadan kaçamadı | Video
14.06.2021 | 11:07

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İstanbul Ataşehir'de sinyal lambaları kırık olan ve sürücü kapısı bulunmayan otomobiliyle trafiğe çıkan sürücü M.D.'ye Trafik Denetleme Şube polislerince toplamda 432 lira para cezası kesildi.

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Ataşehir Dursunbey Caddesi üzerinde sürücü kapısı bulunmayan ve sinyal lambaları kırık olan bir otomobil ile trafikte seyir halinde bulunan bir araç, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenmiş ve sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekmişti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri o skandal görüntülerin ardından çalışma başlattı. Yakalanan sürücü M.D.'ye dönüş ışıkları noksan veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak suçundan 144 lira, emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak suçundan 144 lira, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak suçundan ise 144 lira olmak üzere toplamda 432 lira idari para cezası uygulandı.

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