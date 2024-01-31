Karda mahsur kalan 5 kişilik aile 19 saat sonra kurtarıldı | Video 31.01.2024 | 13:36 Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bulunan Karlık Yaylası’na cipleriyle çıkan 5 kişilik ailenin aracı kara saplandı. Telefonun çekmemesi nedeniyle bölgede geceleyen aile, sabah saatlerinde telefon çeken bir bölgeye giderek yardım istedi. Karda mahsur kalan aile 19 saat sonra kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün, karı koca Y.T.(43), ve A.T.(48) çocukları A.H. T.(14), Z.S.T.(5) ve M.S.T.(3) ile kar görmek ve gezmek için cipleriyle Karlık Yaylası'na doğru yola çıktı. Araçları kara saplanan aile bölgede telefonun çekmemesi nedeniyle yardım isteyemedi. Geceyi araçlarında geçiren aile gündüz saatlerinde telefonun çektiği bir bölgeye yürüyerek sabah saat 10.10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezini aramayı başardı. Bölgeye sevk edilen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy Belediyesi ekipleri ile birlikte yaptığı çalışma sonucu şahısları 19 saat sonra sağ salim kurtarmayı başardı.