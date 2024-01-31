Karda mahsur kalan 5 kişilik aile 19 saat sonra kurtarıldı | Video
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bulunan Karlık Yaylası’na cipleriyle çıkan 5 kişilik ailenin aracı kara saplandı. Telefonun çekmemesi nedeniyle bölgede geceleyen aile, sabah saatlerinde telefon çeken bir bölgeye giderek yardım istedi. Karda mahsur kalan aile 19 saat sonra kurtarıldı.
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