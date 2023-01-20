Kardeşler ayrı araçlarda zincirleme kazaya karıştı! Ağabey öldü, kardeşi yaralandı | video 20.01.2023 | 11:10 Edirne’nin Keşan ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Ayrı araçlarda bulunan kardeşlerden biri hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza İpsala-Keşan karayolunda sabahın erken saatlerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beğendik beldesi yönünden kavşak noktasından çıkan A.I. idaresindeki ticari taksi ile o Ipsala yönünden Keşan istikametine seyir halinde olan Serkan Ateş idaresindeki araç çarpıştı.Kazanın ardından ticari taksi yoldan çıkarken, otomobil yol üzerinde kaldı. Yolda hareketsiz kalan otomobile daha sonra aynı istikametten gelen Serkan Ateş'in kardeşi Gürkan Ateş idaresindeki ticari taksiye çarptı. Kazada Serkan Ateş hayatını kaybetti.Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yola saçılan araç parçaları sebebiyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların bölgeden kaldırılması ile normale döndü