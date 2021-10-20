Kavgayı ayırırken yediği 'Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı

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OTOMATİK OYNAT
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Kullandığı elektrikli bisiklet devrilince otobüsün altında kaldı 20.10.2021 | 14:23
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Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan şahıs, yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı.
Olay, dün akşam Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı. Talihsiz adam olayın ardından yere düşerken, haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kavga polisin araya girmesi ile son bulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.