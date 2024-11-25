Kayseri'de kara gömülen otomobili vatandaşlar elleriyle kazarak kurtardılar
Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekiplerin mücadelesi sürüyor. AFAD ekipleri kara gömülen otomobilin üzerindeki karları elleriyle kazarak vatandaşları kurtardılar.
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