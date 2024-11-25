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Kayseri'de kara gömülen otomobili vatandaşlar elleriyle kazarak kurtardılar

Kayseri'de kara gömülen otomobili vatandaşlar elleriyle kazarak kurtardılar

25.11.2024 | 09:31

Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekiplerin mücadelesi sürüyor. AFAD ekipleri kara gömülen otomobilin üzerindeki karları elleriyle kazarak vatandaşları kurtardılar.

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Gün boyu etkisini artırarak devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapalı olan Kayseri - Malatya karayolunda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Karayolları ekipleri yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, kurtarma ekipleri de mahsur kalan araçlardaki kişileri güvenli yere tahliye etmek için yoğun çaba harcıyor. Pınarbaşı ilçesine bağlı Dokuzdolambaç mevkiinde kara gömülen bir araçta bulunan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin, otomobilin üzerindeki karları elleriyle kazdığı ve vatandaşları kurtararak kendi araçlarına aldığı anlar saniye saniye görüntülendi.
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