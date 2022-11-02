Kazdağları'nın eşsiz sonbahar güzellikleri mest etti | Video

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Balıkesir ve Çanakkale illeri arasında sınır oluşturan ve sonbahar ile hazan renkleri ile bezenen Kazdağları gezginlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Kazdağları'na fotoğraf çekimi için gelen Aydın Mutlu "Kazdağları Dalakyusu bölgesinin sonbahar özelliğine taşıyan ağaçları ile beraber ön plana çıkması fotoğrafçıların ve gezgincilerin daha çok uğrak yeri olduğu bir yer. Sonbaharda Türkiye'nin birçok yerinden buraya sonbahar karelerini fotoğraflamak için gelen birçok fotoğrafçı ve gezginci buraya bekliyoruz. Benim burada gelen bütün misafirlerden ve gezgincilerden bir tek ricam var. Bölge çok insan akınına uğradığı için çöpler maalesef ihmal ediliyor. Gelen herkesten bu hassasiyeti göstermelerini istiyorum." dedi.