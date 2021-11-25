Video Yaşam Kazmayla iş yeri camını kırdılar, güvenlik kamerasına yakalandılar | Video
Kazmayla iş yeri camını kırdılar, güvenlik kamerasına yakalandılar | Video

Kazmayla iş yeri camını kırdılar, güvenlik kamerasına yakalandılar | Video

25.11.2021 | 13:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kazmayla iş yeri camını kırdılar, güvenlik kamerasına yakalandılar | Video 01:40
Kazmayla iş yeri camını kırdılar, güvenlik kamerasına yakalandılar | Video 25.11.2021 | 13:43
Kadıköy, Bayrampaşa ve Esenyurt’taki uyuşturucu operasyonları kamerada | Video 01:37
Kadıköy, Bayrampaşa ve Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonları kamerada | Video 25.11.2021 | 11:56
Yolcu minibüsü takla attı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 00:37
Yolcu minibüsü takla attı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 25.11.2021 | 13:29
Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; O anlar kamerada | Video 01:39
Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; O anlar kamerada | Video 25.11.2021 | 13:31
Engelli genci öldüresiye döven sanık, kendini böyle savundu | Video 02:25
Engelli genci öldüresiye döven sanık, kendini böyle savundu | Video 25.11.2021 | 13:12
Kadıköy metrosunda dehşet saçan saldırgan adliyeye getirildi | Video 00:20
Kadıköy metrosunda dehşet saçan saldırgan adliyeye getirildi | Video 25.11.2021 | 12:48
Durdurulan otomobilin motor bölümünde heykel ele geçirildi | Video 00:49
Durdurulan otomobilin motor bölümünde heykel ele geçirildi | Video 25.11.2021 | 12:55
Kamyonetle çarpıştıktan sonra ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı | Video 02:22
Kamyonetle çarpıştıktan sonra ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı | Video 25.11.2021 | 11:30
Sivas’ta kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 01:12
Sivas'ta kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 25.11.2021 | 11:24
Mersin’de ters dönen otomobilin kaza anı kamerada | Video 00:51
Mersin'de ters dönen otomobilin kaza anı kamerada | Video 25.11.2021 | 11:35
Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delindi! | Video 04:58
Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delindi! | Video 25.11.2021 | 11:21
Hırsızla iş yeri sahibi arasında silahlı kavga | Video 02:35
Hırsızla iş yeri sahibi arasında silahlı kavga | Video 25.11.2021 | 10:55
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 03:27
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 25.11.2021 | 10:25
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu | Video 06:48
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu | Video 25.11.2021 | 10:35
SON DAKİKA: Müge Anlı’dan canlı yayında tepki Kanı yerde kalmasın! Öteki dünyaya bırakamayız... 14:01
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan canlı yayında tepki "Kanı yerde kalmasın! Öteki dünyaya bırakamayız... 25.11.2021 | 10:41
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 03:27
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 25.11.2021 | 10:35
Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada | Video 02:26
Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada | Video 25.11.2021 | 10:35
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 25 Kasım 2021 Perşembe Tek Parça izle! Leyla Aydemir olayında flaş gelişme Yeniden yargılama... 13:01
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 25 Kasım 2021 Perşembe Tek Parça izle! Leyla Aydemir olayında flaş gelişme "Yeniden yargılama..." 25.11.2021 | 10:22
Yakalanmamak için JASAT’ın araçlarını ezberlediler, JASAT hırsızların ezberini bozdu | Video 04:31
Yakalanmamak için JASAT’ın araçlarını ezberlediler, JASAT hırsızların ezberini bozdu | Video 25.11.2021 | 10:13
Bursa’da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı | Video 00:40
Bursa’da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı | Video 25.11.2021 | 10:15

Diyarbakır’da yüzleri cerrahi maskeli 4 hırsız kazma camını kırdıkları iş yerinden yaptıkları hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, hırsızlar yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Müdürlüğünün birlikte gerçekleştirdiği titiz çalışmalar neticesinde, başlarında kapşon ile yüzleri cerrahi maskeli, 4 kişi bir işyerinin camından içerideki malzemelere baktı. Çevreleni kontrol eden 4 hırsız, herhangi kimsenin kendilerini görmediğinden emin olduktan sonra kazma ile iş yerinin camı kırdı. Ardından içeriden bir miktar malzeme alan 4 kişinin hırsızlık anları güvenlik kameralarından tespit edildi.

Asayiş Şube ve Sur İlçe ekipleri, kısa bir süre sonra Y.İ.(20), H.E.(19), Y.D.B.(20), A.B.A. (15) isimli şahıslar camı kırarken kullandıkları kazma ile beraber yakaladı.

Polisteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA