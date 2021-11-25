Kazmayla iş yeri camını kırdılar, güvenlik kamerasına yakalandılar | Video

Diyarbakır’da yüzleri cerrahi maskeli 4 hırsız kazma camını kırdıkları iş yerinden yaptıkları hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, hırsızlar yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Müdürlüğünün birlikte gerçekleştirdiği titiz çalışmalar neticesinde, başlarında kapşon ile yüzleri cerrahi maskeli, 4 kişi bir işyerinin camından içerideki malzemelere baktı. Çevreleni kontrol eden 4 hırsız, herhangi kimsenin kendilerini görmediğinden emin olduktan sonra kazma ile iş yerinin camı kırdı. Ardından içeriden bir miktar malzeme alan 4 kişinin hırsızlık anları güvenlik kameralarından tespit edildi.

Asayiş Şube ve Sur İlçe ekipleri, kısa bir süre sonra Y.İ.(20), H.E.(19), Y.D.B.(20), A.B.A. (15) isimli şahıslar camı kırarken kullandıkları kazma ile beraber yakaladı.

Polisteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.