Video Yaşam Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde böyle hazırlanıyor

Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde böyle hazırlanıyor

Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde böyle hazırlanıyor
27.03.2021 | 15:15

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Diyarbakır'da kick boks sporcuları Bilgin Erol (28) ve kız kardeşi Dilek Erol, pandemi nedeniyle 1 yıldan fazladır düzenlenmeyen turnuvaların yeniden başlamasıyla antrenman sayılarını artırdı. Erol kardeşler, 8-11 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na Dicle Nehri kenarında, oksijen seviyesi yüksek, tarihi Hevsel Bahçeleri ve surların yanında hazırlanıyor.

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Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen ya da ertelenen turnuvalar, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte tekrar başladı. Diyarbakır'dan Kick Boks Milli Takımı'na seçilen Bilgin ve Dilek Erol kardeşleri de 1 yıl aradan sonra yeniden turnuva heyecanı sardı. Erol kardeşler, Antalya'da Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) tarafından 8-11 Nisan arasında düzenlenecek 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası hazırlıklarını sürdürüyor. Erol kardeşler, günde 2 kez salon çalışmasının yanı sıra Dicle Nehri kenarında bulunan, oksijen seviyesi yüksek, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ile Diyarbakır Surları arasındaki Millet Bahçesi'nde antrenman yapıyor. Bugüne kadar katıldıkları turnuvalardan birçok madalya ile dönen kardeşlerin hedefi, müsabakalardan başarı ile çıkarak, dünya şampiyonasına katılmak.


'OKSİJENİN BOL OLDUĞU YERLERİ TERCİH EDİYORUZ'
Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Bilgin Erol, DHA'ya yaptığı açıklamada yaklaşık 12 yıldır kick boks yaptığını belirterek, Bu 12 sene süre zarfında defalarca ulusal ve uluslararası müsabakalarda yer aldım. Katıldığım turnuvaların neredeyse hepsinden dereceler elde ettim. 2015 yılından sonra milli takıma girmeye hak kazandım. Türkiye şampiyonluğu ve milli sporculuğun yanı sıra 9 Türkiye 2'nciliğim 20'ye yakın da Türkiye 3'üncülüğüm var. 2020 yılının Ocak ayından sonra pandemiden dolayı herhangi bir şampiyona yapılmadı. Normalleşme süreci başladıktan sonra artık turnuvalarımız da başladı. 8-11 Nisan arasında Antalya'da Avrupa kupası var. Ben ve kız kardeşim Dilek, Türkiye'yi temsilen katılacağız. Birçok ülkenin katıldığı bir şampiyona için günde çift antrenman yapıyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Disiplinimiz, kondisyonumuz ve özverimiz gerçekten en yüksek seviyede. Başarıyla döneceğimize inanıyorum. Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde, surların olduğu, Hevsel Bahçeleri'nin olduğu bölgelerde antrenman yapıyoruz. Oksijenin bol olduğu yerleri tercih ediyoruz. Bu şekilde daha verimli antrenmanlar yapıyoruz ve daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum diye konuştu.


'AĞABEYİM SAYESİNDE BAŞLADIM'
Dilek Erol da kick boksa ağabeyinin teşvikiyle başladığını dile getirerek, şunları kaydetti
2012 yılında Aksaray'da Türkiye şampiyonası vardı. 1,5 aylık sıkı bir antrenmanla turnuvaya katıldım ve ilk katıldığım şampiyonada finale çıkınca bu sporda başarılı olabileceğimi düşündüm ve ilerlemeye başladım. Yıllar geçti ve sürekli ağabeyimle sıkı antrenmanlar yaptık, çalıştık ve milli takım seviyesine geldim. 2017'de ilk defa milli takıma girmeye hak kazandım. Orada Avrupa şampiyonu oldum. Ondan sonra da ağabeyimle sıkı antrenmanlar yaparak milli takımda ülkemizi defalarca temsil ettim. 35'e yakın madalyam var. Antalya'da şampiyon olup tekrar dünya şampiyonasına gitmek için sıkı antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle antrenmanlarımız aksadı. Şu an toparlanma sürecindeyiz. Daha sıkı hazırlanıyoruz. Daha çok çalışıyoruz. Açık havada antrenman yapıyoruz. Oksijen seviyesi yüksek olan ortamları tercih ediyoruz. Böylece maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz.

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