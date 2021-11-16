Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:54
Kilis’te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor 16.11.2021 | 10:19
01:54
'Truva’nın atı olur da iti olmaz mı' dedi ve tahtadan köpek yaptı 16.11.2021 | 10:24
03:32
Babasını satırla öldürdü, "Oyun oynuyorduk" dedi | Video 16.11.2021 | 10:31
05:44
01:08
00:59
İstanbul Havalimanı yolunda pes dedirten görüntüler! 16.11.2021 | 10:21
05:44
00:37
Elazığ’da 210 kilo esrar, 1 kilo skunk ele geçirildi 16.11.2021 | 10:11
07:08
Yüksekova’da korkutan yangın! | Video 16.11.2021 | 09:45
03:40
Bursa'da zeytinyağı için yağhanelerde mesai başladı | Video 16.11.2021 | 09:44
00:53
Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı 16.11.2021 | 09:51
01:26
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar | Video 16.11.2021 | 09:43
01:18
Esenyurt’ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti | Video 16.11.2021 | 09:43
02:37
Randevulaştığı eski sevgilisi tarafından vuruldu! 16.11.2021 | 09:13
03:24
02:21
Kayseri'de dehşet! Tartıştığı öz kızının boğazını kesti | Video 16.11.2021 | 09:13
02:51
00:41
Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel çöllerde sere serpe | Video 16.11.2021 | 09:13
01:49
Tarzan gibi tırmandı tek hamlede pencereyi açtı | Video 16.11.2021 | 09:11
Kilis'te vatandaşların büyük bölümü motosiklet kullanırken, kentte bulunan tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Motosikletlerin tercih edilmesinin en büyük nedenleri arasında otomobillere göre daha az benzin yakması ve park sorunu yaşanmaması olarak görülüyor.
Suriye sınırına sıfır noktadaki Kilis'te, Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en fazla motosikletin bulunduğu kentte istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 50'si motosikletlerden oluşuyor.
Benzine gelen zamlar nedeniyle motosiklet tutkusuyla bilinen Kilis'te, vatandaşlar, otomobillere göre daha az benzin yaktığı gerekçesiyle motosikletleri tercih ediyor. Bir çok kişi çocuklarını okula motosiklet ile götürüp getirmesi nedeniyle de trafikte motosiklet yoğunluğu yaşanıyor.
Kilis'in sokak ve caddelerinin dar olması nedeniyle vatandaşlar, otomobile göre daha az benzin yaktığı için motosiklete binmeyi tercih ediyor. Bazı vatandaşlar motosiklete 3-4 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 3-4 kişi binenler ilginç görüntüler oluşturuyor.
Kilis'e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kentin en işlek caddesinde park edilen motosikletler uzun kuyruklar oluşturuyor. Kilisli vatandaşlar, caddelerin dar olması, motosikletlerin otomobillere göre daha az benzin yakması nedeniyle motosikleti tercih ettiklerini ifade ettiler.