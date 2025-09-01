Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 200 bin TL’lik o soruya bakın ne cevap verdi!

ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, başarılı performanslarıyla ilgi topladı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de izleyiciler ekranları başında heyecan dolu anlar yaşadı. Programa katılan Tuğçe Kurt isimli yarışmacı başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı 200 bin TL değerindeki soruya bakın ne cevap verdi!