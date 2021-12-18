Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokerinde yanıldı! | Video
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ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam başarılı performanslar yer aldı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümüne sosyal medya fenomeni Çağla Dereli, katıldı. 200 bin takipçili sosyal medya fenomeni karşısına çıkan ilginç bir soru karşısında elendi. Yarışmacı, kullandığı seyirci jokeri ile birlikte yanıldı. İşte ayrıntılar!