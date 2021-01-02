Kimsesiz cenazeye belediye sahip çıktı | Video

Kimsesiz şekilde vefat eden Mesude Karadon'a Seydikemer Belediyesi sahip çıktı. Belediye ekipleri defin işlemlerini gerçekleştirdi.

Kimsesiz şekilde vefat eden Mesude Karadon'a Seydikemer Belediyesi sahip çıktı. Belediye ekipleri defin işlemlerini gerçekleştirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki huzurevinde 87 yaşında hayata gözlerini yuman Mesude Karadon'un cenazesi hiçbir yakını olmadığı için Seydikemer Belediyesi personeli tarafından defnedildi.