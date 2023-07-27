Kınık’taki orman yangınına yeniden havadan müdahale! | Video
İzmir’in Kınık ilçesinde çıkan ve 3 mahallenin tedbiren tahliye edildiği orman yangınında 17’nci saate girerken, günün aydınlanmasıyla havalanan helikopterler yangın söndürme çalışmalarına yeniden başladı.
TEDBİREN 3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Tedbiren bölgedeki Balaban, Çiftlik ve Karatekeli mahallelerinin tahliye edildiği bildirilirken, yangının çıkış nedeni olarak saman basmada kullanılan bir balya makinesinin alev alması ve alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine yangının meydana geldiği öne sürüldü.
HELİKOPTERLER YENİDEN HAVALANDI
Gece boyunca yer ekiplerinin alevlerle mücadelesine günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da katıldı. 17'nci saate girdiğimiz yangında, havalanan helikopterler alevleri söndürmek için tekrardan çalışmalara başladı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
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