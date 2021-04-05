Video Yaşam Kısıtlamayı ihlal edip toplandılar! 24 kişiye 83 bin lira ceza | Video

Kısıtlamayı ihlal edip toplandılar! 24 kişiye 83 bin lira ceza | Video

Kısıtlamayı ihlal edip toplandılar! 24 kişiye 83 bin lira ceza | Video
05.04.2021 | 16:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trabzonlu liseli Mert'e Apple'nın reklam yüzü olarak ABD'ye davet edildi 06:27
Trabzonlu liseli Mert'e Apple'nın reklam yüzü olarak ABD'ye davet edildi 05.04.2021 | 16:27
Antalya'da intihar için çıktığı falezlerde polislerden kebap isteyen şahıs kamerada 03:48
Antalya'da intihar için çıktığı falezlerde polislerden kebap isteyen şahıs kamerada 05.04.2021 | 17:19
Dernekte yakalandılar! Mesafe ihlalinden 48 bin lira ceza yediler | Video 00:26
Dernekte yakalandılar! Mesafe ihlalinden 48 bin lira ceza yediler | Video 05.04.2021 | 17:04
Kısıtlamayı ihlal edip toplandılar! 24 kişiye 83 bin lira ceza | Video 00:09
Kısıtlamayı ihlal edip toplandılar! 24 kişiye 83 bin lira ceza | Video 05.04.2021 | 16:49
SON DAKİKA: Manisa'da yaşlı kadına gelininden feci dayağın görüntüleri ortaya çıktı! Mezarı açılacak 03:13
SON DAKİKA: Manisa'da yaşlı kadına gelininden feci dayağın görüntüleri ortaya çıktı! Mezarı açılacak 05.04.2021 | 16:25
Müge Anlı'da ikiz kardeşler Büşra ve Beyza hiç görmediği ailelerini arıyor... 08:36
Müge Anlı'da ikiz kardeşler Büşra ve Beyza hiç görmediği ailelerini arıyor... 05.04.2021 | 16:24
Mersin'de lise öğrencisi Serhat Sayin'i öldüren katil sevgilisi kadını cinayete 'azmettirmekle' suçladı 03:40
Mersin'de lise öğrencisi Serhat Sayin'i öldüren katil sevgilisi kadını cinayete 'azmettirmekle' suçladı 05.04.2021 | 15:57
Mersin'de taklalar atıp savrulan otomobil kamerada 01:01
Mersin'de taklalar atıp savrulan otomobil kamerada 05.04.2021 | 11:57
Sel sularına kapılan çardaklarının sürüklenişini endişeyle izledi | Video 01:50
Sel sularına kapılan çardaklarının sürüklenişini endişeyle izledi | Video 05.04.2021 | 15:50
Bursa’da kar suları eridi, dereler taşma noktasına geldi | Video 03:18
Bursa’da kar suları eridi, dereler taşma noktasına geldi | Video 05.04.2021 | 14:59
Bahçelievler’de korkutan çatı yangını | Video 03:05
Bahçelievler’de korkutan çatı yangını | Video 05.04.2021 | 15:24
Her şey kamera kayıtları incelendiğinde ortaya çıktı. Meydandaki süsleri böyle çaldı | Video 01:06
Her şey kamera kayıtları incelendiğinde ortaya çıktı. Meydandaki süsleri böyle çaldı | Video 05.04.2021 | 14:59
İstanbul Şişli'de taksiyle hırsızlığa çıkan şüpheliler kamerada 01:42
İstanbul Şişli'de taksiyle hırsızlığa çıkan şüpheliler kamerada 05.04.2021 | 14:28
Son dakika: Sosyal medyadaki sapık videoları ile tepki çeken şahsın polisler eşliğinde nakil görüntüleri kamerada! 00:58
Son dakika: Sosyal medyadaki sapık videoları ile tepki çeken şahsın polisler eşliğinde nakil görüntüleri kamerada! 05.04.2021 | 14:28
Yolda yürürken iş makinesinin altında kalarak can verdi, olay kameraya böyle yansıdı | Video 01:52
Yolda yürürken iş makinesinin altında kalarak can verdi, olay kameraya böyle yansıdı | Video 05.04.2021 | 14:14
LPG sistemi takılan otomobil alev alev yandı | Video 02:28
LPG sistemi takılan otomobil alev alev yandı | Video 05.04.2021 | 14:14
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan kocasını fare gibi zehirleyerek öldüren kadın duyurusu 07:10
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan kocasını fare gibi zehirleyerek öldüren kadın duyurusu 05.04.2021 | 13:12
Çorlu'da 3 günde 2 kişinin silahla öldüğü mahallede operasyon 3 gözaltı 01:00
Çorlu'da 3 günde 2 kişinin silahla öldüğü mahallede operasyon 3 gözaltı 05.04.2021 | 13:15
Mersin'de vahşet! Kan donduran görüntüler kamerada... Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundular 01:19
Mersin'de vahşet! Kan donduran görüntüler kamerada... Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundular 05.04.2021 | 13:15
Rize'de eve giren tilkiyi elleriyle besleyen vatandaş kamerada 00:29
Rize'de eve giren tilkiyi elleriyle besleyen vatandaş kamerada 05.04.2021 | 11:57

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir adreste sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 24 kişiyle karşılaştı. 24 kişiye 83 bin 256 lira idari para cezası kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetlemelerini sürdüren İstanbul Polisi; sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 4 Nisan Pazar akşamı saat 19.00 sıralarında Üsküdar İlçesi'nde bulunan bir adresi denetledi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kirazlı Tepe Mahallesi'nde bulunan ve "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen adreste 24 kişinin bulunduğunu, söz konusu kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiklerini tespit etti. 24 kişiye "Kabahatler Kanunu'na Muhalefet" ve "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 83 bin 256 lira idari para cezası kesildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA