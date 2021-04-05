Kısıtlamayı ihlal edip toplandılar! 24 kişiye 83 bin lira ceza | Video

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir adreste sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 24 kişiyle karşılaştı. 24 kişiye 83 bin 256 lira idari para cezası kesildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetlemelerini sürdüren İstanbul Polisi; sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 4 Nisan Pazar akşamı saat 19.00 sıralarında Üsküdar İlçesi'nde bulunan bir adresi denetledi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kirazlı Tepe Mahallesi'nde bulunan ve "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen adreste 24 kişinin bulunduğunu, söz konusu kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiklerini tespit etti. 24 kişiye "Kabahatler Kanunu'na Muhalefet" ve "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 83 bin 256 lira idari para cezası kesildi.