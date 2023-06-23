Kız arkadaşlarına laf atanı bıçaklayarak öldürdü! | Video
ERZURUM'da Yalçın Çakıloğlu (21), kız arkadaşlarına laf attığını iddia ettiği Ramazan Kanbur'u (34) karnından ve boynundan bıçakladı. Kanbur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Yalçın Çakıloğlu'nun ise ifadesinde, "Yanımdaki kız arkadaşlarıma laf atıp, bize saldırdı. Kendimi savunmak için bıçağı savurdum, pişmanım" dediği öğrenildi.
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