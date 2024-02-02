Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nden mest eden görüntüler | Video
Samsun'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni 2023 yılında yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.
2024 YILINDA HEDEF DAHA YÜKSEK
Samsun Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin sadece Samsun ve Türkiye için değil, dünya için çok önemli bir sulak alan olduğunu belirterek "Büyükşehir Belediyesi olarak doğa harikası bölgenin korunmasını sağlamanın yanında misafirlere de en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti içindeyiz. Fotoğrafçıların, doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bölge her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bu yıl delta yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırladı. 2024 yılında hedef daha yüksek oranda ziyaretçi ağırlamak" dedi.
365 AYRI TÜRE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, habitat çeşitliliği ve fauna açısından zengin popülasyonuyla nesli tükenme tehlikesi altındaki 24 kuş türünden 15' ine, ülkede görülen 500 kuş türünden de 365'ine ev sahipliği yapıyor. 140 tür kuşun ürediği delta her yıl 7 milyondan fazla göçmen kuşun rotasında yer alıyor. Özellikle bahar döneminde binlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.
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