Video Yaşam KKTC'de feci trafik kazası: 3 ölü | Video

KKTC'de feci trafik kazası: 3 ölü | Video

KKTC'de feci trafik kazası: 3 ölü | Video
21.10.2020 | 09:28

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

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KKTC'de öğrenim gören 4 üniversite öğrencisi kiraladıkları araç ile Güzelyurt -Lefkoşa Anayolunun 14 - 15 kilometreleri arasında, Elliot KANAFEMA yönetimindeki ZLZ 634 plakalı kiralık araç ile Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında aşırı sürat nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı. Kazadan 10 dakika sonra aynı istikamete doğru yol almakta olan LA 951 plakalı araç sürücüsü Abdullah SADIK (E-67), kontrolü kaybederek kaza yapan ZLZ 634 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonucu, ZLZ 634 plakalı araç sürücüsü Elliot KANAFEMA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Dean MARUFA (E-23) olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta yolcu olarak bulunan Electıous Vhere (22 )kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazada yaralan iki kişinin de tedavisine devam ediliyor.

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