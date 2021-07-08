Kocaeli'de foseptik kuyusuna düşen ineği kurtarma operasyonu kamerada

Kocaeli Gebze İlçesi Cumaköy mevkiinde akşam geç saatlerde meydana gelen olayda, dolaşmakta olan bir inek foseptik kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri veiş makineleri kuyuya düşen ineği kurtarmak için adeta seferber oldu.

Gebze İlçesi Cumaköy mevkii Uludere Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, dolaşmakta olan bir inek fosetik kuyusuna düştü. Durumu fark eden çiftlik sahibi hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ineğe zarar vermemek amacıyla olay yerine iş makinesi çağırdı. Kepçe ile kuyunun etrafı kazılarak alan genişletildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu kuyuya düşen inek kurtarılarak sahibine teslim edildi. Geriye ise ineğin kurtarılması için yapılan çalışmalardan bu görüntüler kaldı.