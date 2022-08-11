Kocaeli’yi sağanak vurdu, araçlar mahsur kaldı | Video

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Kocaeli’de sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kentin bazı noktalarında caddeler ve köprü altları sularla dolarken, araçlar mahsur kaldı.
Kullandığı servis aracı köprüde sudan dolayı mahsur kalan Hasan Keskin, "Sudan geçerken araba bir anda stop etti. Yaklaşık 1 saattir mahsur kaldım. Çekicinin gelmesini bekliyorum" dedi.