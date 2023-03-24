Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 9 'torbacı' adliyeye sevk edildi | Video
Adana’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı “Kökünü Kurutma Operasyonu”nda gözaltına alınan 212 şüpheliden 9’u adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin emniyette ifade işlemlerine devam edildiği bildirildi.
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