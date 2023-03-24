Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 9 'torbacı' adliyeye sevk edildi | Video 24.03.2023 | 10:07 Adana’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı “Kökünü Kurutma Operasyonu”nda gözaltına alınan 212 şüpheliden 9’u adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, önceki gün Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından Kökünü Kurutma Operasyonu düzenlendi. 2 bin polisin katıldığı operasyonda özel harekat kapıları kırarak evlere girdi. Evlerde hassas burunlu köpeklerle arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Güvenlik güçleri operasyonda 212 şüpheliyi de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınmaya başlayan şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi.Diğer şüphelilerin emniyette ifade işlemlerine devam edildiği bildirildi.