Video Yaşam Kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü apartman boşluğuna böyle düştü | Video
Kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü apartman boşluğuna böyle düştü | Video

Kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü apartman boşluğuna böyle düştü | Video

04.03.2023 | 16:19

Sinop’ta kontrolünü kaybeden otomobilin istinat duvarından düştüğü trafik kazasında sürücü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Gelincik Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K.'nin (74) kullandığı otomobil, ara yoldan çıktığı esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun karşısındaki apartmanın istinat duvarına çarptı, ardından apartman boşluğuna düştü. Kazayı gören çevredekilerin 112'ye ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın arka koltuğuna savrulan sürücü, itfaiye ve polis ekiplerince sıkıştığı yerden alınarak ambulansa alındı. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil, vinç yardımıyla düştüğü yerden alınarak çekiciye yüklendi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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