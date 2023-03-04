Kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü apartman boşluğuna böyle düştü | Video
Sinop’ta kontrolünü kaybeden otomobilin istinat duvarından düştüğü trafik kazasında sürücü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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