Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video

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Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14’ü gözaltına alınırken, 8 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY soruşturmaları kapsamında kapsamında Polis Akademisinden ilişkileri kesilen ancak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye oldukları ve örgüt adına hizmet yürüttükleri tespit edilen toplam 22 şüpheli gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Konya merkezli 5 ilde bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.