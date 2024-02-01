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Konya'da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı gözaltına alındı | Video

Konya'da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı gözaltına alındı | Video

01.02.2024 | 13:53

Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi, 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alt katta böcekleri öldürmek için ilaç döküp kapıyı, pencereyi bantlayarak evden ayrılan kiracı gözaltına alınırken, ilaçtan etkilenen aile fertlerinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde bulunan 2 katlı kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kerpiç evin birinci katında kiracı olarak oturanlar evdeki böcekleri öldürmek için geçtiğimiz pazartesi günü daireyi ilaçladıktan sonra pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı. Böcek ilacının kokusunun ikinci katta N.D.'nin oturduğu daireye sızmasının ardından evde bulunan N.D.'nin kızı ve torunları kokudan etkilendi. Dün sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40), çocukları F.T. (18) ve Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, anneanne N.D. ile 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı. Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Enes Temel, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

DAİREYİ İLAÇLAYAN KİRACI GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, böcek ilacını daireye bırakan kiracı A.E.A.'yı Çumra ilçesinde yakınlarının evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kiracı A.E.A.'nın adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, zehirden etkilenen A.T., çocukları F.T. ve Y.T. ile yeğenleri S.G.B. ve M.B.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ederken, anneanne N.D. de kontrol ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olayda hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in yarın Meram ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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