Konya'da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı gözaltına alındı | Video
Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi, 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alt katta böcekleri öldürmek için ilaç döküp kapıyı, pencereyi bantlayarak evden ayrılan kiracı gözaltına alınırken, ilaçtan etkilenen aile fertlerinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
DAİREYİ İLAÇLAYAN KİRACI GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, böcek ilacını daireye bırakan kiracı A.E.A.'yı Çumra ilçesinde yakınlarının evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kiracı A.E.A.'nın adliyeye sevk edilecek.
Öte yandan, zehirden etkilenen A.T., çocukları F.T. ve Y.T. ile yeğenleri S.G.B. ve M.B.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ederken, anneanne N.D. de kontrol ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olayda hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in yarın Meram ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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