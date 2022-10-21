Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı | Video

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İş yerinde uyuyakalınca polis ve itfaiye ekiplerini ayağa kaldırdı | Video 21.10.2022 | 09:18
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Konya’da, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda 21 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.