Video Yaşam Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı | Video

Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı | Video

Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı | Video
22.03.2021 | 07:36

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Şanlıurfa'da, Aziz Ç.’nin, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüler, tepki topladı. Tepkiler üzerine Aziz Ç., görüntüleri kaldırdı.

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Aziz Ç., yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp, sigara içirdiği ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Aziz Ç.'nin paylaştığı görüntülere sosyal medya kullanıcılar tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak açıklama yapan Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" dedi. Güvenlik güçlerinin görüntülerle ilgili başlattığı belirtildi.

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