Video Yaşam Küçükçekmece'de kağıt fabrikası alev alev yanıyor | Video

Küçükçekmece'de kağıt fabrikası alev alev yanıyor | Video

Küçükçekmece'de kağıt fabrikası alev alev yanıyor | Video
17.06.2021 | 00:40

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Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir kağıt  fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

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