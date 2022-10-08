Kurtlar Vadisi'nin 'İplikçi Nedim'i İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı | Video
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72 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Oyuncu İsmail İncekara’nın cenazesi Beykoz İskender Paşa Cami’nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze törenine İncekara’nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere sanatçı arkadaşları da katılım sağladı.
İncekara'nın cenazesi Beykoz İskender Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine İncekara'nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere sanatçı arkadaşları da katılım sağladı.