Video Yaşam Kuyumcudan 750 bin değerinde altın çalan hırsızlar 24 saat geçmeden yakalandı | Video
Kuyumcudan 750 bin değerinde altın çalan hırsızlar 24 saat geçmeden yakalandı | Video

Kuyumcudan 750 bin değerinde altın çalan hırsızlar 24 saat geçmeden yakalandı | Video

28.11.2022 | 09:28

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir kuyumcudan 750 bin TL değerinde altın çalan şüpheliler, 24 saat geçmeden yakalanıp emniyet işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alınan bilgilere göre, merkez Sur ilçesinde 24 Kasım günü sabah saatlerinde bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayında 750 bin TL değerinde altın çalındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık yapan 5 şüpheliyi kısa sürede tespit ederek geniş çalışma başlattı.

24 SAAT İÇİNDE YAKALANDILAR
Yapılan detaylı çalışmada 5 şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelilerin çalmış olduğu 1 adet zincir bileklik, 17 adet yüzük, 10 çift küpe, 17 adet tekleme küpe, 3 adet bileklik, 4 adet kolye ele geçirildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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