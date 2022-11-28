Kuyumcudan 750 bin değerinde altın çalan hırsızlar 24 saat geçmeden yakalandı | Video
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir kuyumcudan 750 bin TL değerinde altın çalan şüpheliler, 24 saat geçmeden yakalanıp emniyet işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
24 SAAT İÇİNDE YAKALANDILAR
Yapılan detaylı çalışmada 5 şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelilerin çalmış olduğu 1 adet zincir bileklik, 17 adet yüzük, 10 çift küpe, 17 adet tekleme küpe, 3 adet bileklik, 4 adet kolye ele geçirildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.