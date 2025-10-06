Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza : 2 ölü, 5 yaralı | Video 06.10.2025 | 09:03 Kuzey Marmara otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatın kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza 21.00 sıralarında Sevindikli mevki Ankara istikametinde meydana geldi. 06 CBP 476 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan U. (23), aynı istikametteki 34 MCC 171 plakalı araçla çarpıştı. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Araçlar kullanılmaz hale gelirken 34 MCC 171 plakalı araçta bulunan Serpil A. (42) ile Sudenur B. (26) hayatını kaybetti. Bünyamin M. (36), 3 yaşındaki Umay Mira Ö., sürücü Kerim A., Furkan U. ve yanında bulunan Nilüfer U. (50) kazadan yaralı kurtuldu. Kaza sebebiyle ulaşımda aksamalar da yaşandı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.