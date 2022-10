Lavaboyu kırdığı için okulunu değiştirmişlerdi! Ailesinin açtığı yürütmeyi durdurma davası sürüyor | Video

KONYA'da, meslek lisesinde 1'inci sınıf öğrencisiyken lavaboyu kırdığı için disiplin kurulunca 'okul değişikliği' cezası alan S.Y.K.'nin (14) ailesi yürütmeyi durdurma davası açtı. Meslek lisesinde hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği bölümü öğrencisiyken şu an Anadolu lisesine giden S.Y.K., okuluna dönmek istediğini belirterek, ''Elimi yıkamaya gidiyordum. Birinin ayağına takıldım veya ayağım kaydı, tam hatırlayamıyorum, kafa üstü lavabonun üzerine düştüm. Tutanak tuttular, okulumu değiştirdiler, veterinerlik okumak hayalimdi. Hayallerimi yıktılar" dedi.

Geçen eğitim-öğretim döneminde, Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören S.Y.K., 1 Haziran 2022'de, okulda lavabonun kırılmasına neden oldu. Okulun disiplin kurulu, S.Y.K. hakkında, 'Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek' suçunu işlediğine kanaat getirip, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince okul değiştirmesine karar verdi. Karar, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu tarafından da onandı. S.Y.K.'nin ailesi, İl Disiplin Kurulu'na karara itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. Aile, avukatları aracılığıyla alınan 'okul değiştirme' kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için Konya 3'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. S.K.Y., eğitim-öğretiminden geri kalmaması için de 18 Ağustos 2022'de başka bir Anadolu lisesine kaydını yaptırdı.Şu an Anadolu lisesinde eğitimine devam eden S.Y.K., yaşadıklarını anlatarak, Ben okuldaydım, tuvalete gittim, ihtiyacımı gideriyordum. Öğretmenin sesini duydum. Tuvalette sigara içenler vardı. Onlar yüzünden başım belaya girmesin diye, ben de hızlıca çıkıp elimi yıkamak istedim. Elimi yıkamaya doğru gidiyordum. Birinin ayağına takıldım veya ayağım kaydı tam hatırlayamıyorum, kafa üstü lavabonun üzerine düştüm. Lavaboyla ilgili tutanak tuttular. Okulumu değiştirdiler dedi.Meslek lisesinde hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği bölümünü bitirip tekniker olarak görev yapabileceğini söyleyen S.Y.K, hayallerinin yıkıldığını ifade ederek, Olaydan sonra, babam, arayıp, 'Ben masrafını ödeyeyim. Tutanak tutmayın' dedi. Lavaboyla ilgili tutanak tuttular. Okulumu değiştirdiler, veterinerlik okumak hayalimdi. Hayalim şuydu; liseyi bitirene teknisyenlik belgesi veriyorlar. Daha sonra çalışıp üniversiteden sonra ise veteriner hekim diplomamla klinik açmayı düşünüyordum. Hayallerimi yıktılar. Artık okumak istemiyorum. Okulumu bırakmak istiyorum. Şu an hayallerimi elimden aldıkları için çok kötüyüm. Hem fiziksel, hem manevi, hem de maddi her yönden kötüyüm. Geri dönmezsem okulu bırakacağım diye konuştu.S.Y.K.'nin babası Ummadin K., oğlunun okula geri dönmesi için hukuki mücadele başlattıklarını belirterek, ''Bir kaza sonucu lavabo kırılmış. Okuldan atıldığı için okul değişikliği yaptılar. Oğlum, 'Ben okumak istemiyorum. Veteriner olmadıktan sonra okula gitmeyeceğim, köyüme dönüp hayvancılık yapacağım' diyor ifadelerini kullandı.S.Y.K.'nin aile avukatı Emre Akman da Disiplin Kurulu'nun aldığı kararın hukuka aykırı olduğunu, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtıklarını belirtti. Dava sürecinin devam ettiğini ve okulun mahkemeye henüz savunmasını sunmadığını ifade eden Akman, ''Biz konuya ilişkin Konya 3'üncü İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurmak için bir dava açtık. Süreç içerisinde, davalı kuruma 30 gün içerisinde bu olayla alakalı savunma verilmesi istendi. Ancak 30 günün sonunda herhangi bir şekilde savunma verilmedi. Mahkeme, savunma için kuruma ek süre verdi. Biz öğrencinin dava süreci olduğu için herhangi bir şekilde eğitim-öğretim hayatına soğumasın diye davanın sonunu beklemesini söylüyoruz. Tabi ki yaşı biraz küçük olduğu için durumunun vermiş olduğu kötülük nedeniyle bir heves kalmamış. Sadece okuluna geri dönüp, mezun olup başarılı bir şekilde tekniker olmak istiyor diye konuştu.