Lazkiye'deki deprem Hatay'da hissedildi | Video
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19:12de merkez üssü Suriye'nin Lazkiye şehri açıkları olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 18.35 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Hatay'ın Samandağ ilçesi ve diğer ilçelerde de hissedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı | Video 29.01.2023 | 20:59
00:56
Lazkiye'deki deprem Hatay'da hissedildi | Video 29.01.2023 | 19:58
00:42
04:18
Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde Kafkas gösterisi | Video 29.01.2023 | 15:01
03:38
Abant karla şenlendi, doğaseverlerin akınına uğradı | Video 29.01.2023 | 15:01
06:15
Komşu kuyumcunun "Vitrinden hırsızlık" iddiası | Video 29.01.2023 | 13:59
05:57
Otizmli çocuğun ailesinden "Eğitmeni darbetti" iddiası | Video 29.01.2023 | 13:59
02:40
İşe alınmayınca masalara tükürdü | Video 29.01.2023 | 12:59
03:00
00:46
00:18
Binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar | Video 29.01.2023 | 10:05
00:09
Küçük Ahmed’in acı ölümü! Köpekten kaçtı, mininüs çarptı öldü | Video 29.01.2023 | 10:04
03:26
Direğe çarpan otomobil ikiye katlandı! O anlar kamerada | Video 29.01.2023 | 10:06
01:04
02:44
Bahçelievler'de dükkan kurşunlayan şahıslar kayıplara karıştı | Video 29.01.2023 | 10:06
00:40
İran'daki depremi hisseden Vanlılar sokağa döküldü | Video 29.01.2023 | 08:38
04:16
03:13
01:19
00:37
Kaçak 'insan saçları' gümrüğe takıldı | Video 28.01.2023 | 14:56