Lazkiye'deki deprem Hatay'da hissedildi | Video

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19:12de merkez üssü Suriye'nin Lazkiye şehri açıkları olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 18.35 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Hatay'ın Samandağ ilçesi ve diğer ilçelerde de hissedildi.