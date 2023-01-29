Video Yaşam Lazkiye'deki deprem Hatay'da hissedildi | Video
Lazkiye'deki deprem Hatay'da hissedildi | Video

Lazkiye'deki deprem Hatay'da hissedildi | Video

29.01.2023 | 19:58

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19:12de merkez üssü Suriye'nin Lazkiye şehri açıkları olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 18.35 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Hatay'ın Samandağ ilçesi ve diğer ilçelerde de hissedildi.

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