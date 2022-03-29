Video Yaşam Mabel Matiz eski yapımcısına başlattığı hukuk mücadelesi için adliyede | Video
Mabel Matiz eski yapımcısına başlattığı hukuk mücadelesi için adliyede | Video

Mabel Matiz eski yapımcısına başlattığı hukuk mücadelesi için adliyede | Video

29.03.2022 | 16:28

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Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, eski yapımcısı Engin Akıncı’ya dört albüm ve iki single çalışmanın gelirinin ödenmediğini ileri sürerek dava açtı. Duruşma öncesi Mabel Matiz, “Hayatımın en önemli hak mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Mücadele sadece kendim için değil. Emekleri, üretimleri sömürülen kullanılan ve istismar edilen müzisyenler için veriyor olacağım” açıklamasında bulundu.

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Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, dört albüm ve iki single çalışmanın gelirinin eski yapımcısı Engin Akıncı tarafından kendisine ödenmediğini ve ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını belirterek, dava açtı.

HAKLARI ÖDENMEDİ

Engin Akıncı'nın 'Maya' isimli albümün mali haklarını süresiz olarak elinde bulundurduğu halde, vadettiği gelir paylaşımından doğan hakkını ödememesi üzerine, yasal haklarını geri istedi.

TEDBİR KARARI TALEP EDİLDİ

Mabel Matiz'in avukatı Eda Salman; dava dilekçesinde, tarafların sözleşmedeki yükümlülükleri arasında ciddi dengesizlik bulunduğu, hak devirlerinin şeklen geçersiz olduğu ve yapımcının elde ettiği geliri müvekkiliyle paylaşmadığı bilgisine yer verdi. Ayrıca Akıncı'nın sahibi olduğu Zoom isimli firmaya ödenen dijital telif gelirlerine dava sonuçlanıncaya kadar tedbir konulması istendi.

"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ HAK MÜCADELESİ"

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Önemli bir konu için buradayız. Hayatımın en önemli hak mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Mücadele sadece kendim için değil. Emekleri, üretimleri sömürülen kullanılan ve istismar edilen müzisyenler için veriyor olacağım. Bütün sektörü ilgilendiren emsal bir dava. Maalesef dosya ile ilgili gizlilik kararı var. Çok detay paylaşamıyorum. Aslında çok fazla şey söylemek istiyorum fakat ölçülü olmak zorundayım" açıklamasında bulundu.

SESLER YÜKSELDİ

Dört yılı aşkın süredir telif ücretlerini almadığına dair iddiaların sorulması üzerine Mabel Matiz, ''Doğru, çok daha uzun bir süre" dedi. Açıklamanın ardından Matiz, avukatı Eda Salman ile adliyeye giriş yaparak İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldı. Duruşmaya aynı zaman Engin Akıncı katıldı. Basına kapalı görülen duruşmada taraflar arasında yaşanan gerilim sebebiyle sesler yükseldi. Ertelenen duruşma sonrası Mabel Matiz derin bir oh çekti.

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