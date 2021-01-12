Video Yaşam Mağaradan yarasa gübresi çıkartarak satıyor

Mağaradan yarasa gübresi çıkartarak satıyor

Mağaradan yarasa gübresi çıkartarak satıyor
12.01.2021 | 12:41

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde vatandaşlar 40 yıl önce keşfettikleri 300 metre derinlikteki mağaradan yarasa gübresi çıkartarak, torbasını 350 TL'den satıyor.

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Doğal güzellikleriyle bilinen Takoran vadisi, son zamanlarda bazı vatandaşlar tarafından obruk ve mağaralarda keşfedilen yarasa gübresi çıkartarak geçimlerini sağlamaya başladı. Bağ ve bahçelerde kullanılan ve çok verimli olduğu bilinen gübre 300 metre derinlikten zor şartlar altında gündüzüne çıkartılıyor.


Torbası 350 TL'den satılıyor
Çiftçiler tarafından tarlanın verimini artırmak amacıyla gübre olarak kullandığı yarasa gübresi 7 kişi tarafından Mağara ve obruklardan zor şartlar altında toplanıp gün yüzüne çıkarılması vatandaşlarda şaşkınlık yaratıyor.


Topladığı gübreleri satışını yaparak aile geçindirdiğini ve 7 kişinin de yanında çalıştığını ifade eden Gübre toplayıcısı Hasan Nural,'kimse bu işi yapmak istemiyor, çok zor ve yorucu bir iş, metrelerce uzunluktaki mağaradan çuvallarla toplayıp getiriyoruz'' dedi.


Bu güne kadar böyle bir işin yapılmadığını söyleyen Hasan şunları kaydetti. ''Bölgemizde bu tür mağaralar çok var keşif edilerek turizme kazandırılması gerekiyor, böyle bir gübrenin işe yaradığını bilmiyorduk mağaralarda zor şartlarda çalışıyoruz. Bölgede benim yaptığım işi kimse yapmıyor, hem yorucu hem de uğraş isteyen bir iştir, ben gübreleri toplamak için 7 kişiyle birlikte mağaralarda çalışarak gübreleri gün yüzüne çıkarıp 50 kiloluk bir torbayı 350 TL'den çiftçilere satıyorum, yarasa gübresi çok faydalı bir gübre kuruduktan sonra tarlada kullanılması tarladaki verimi artırıyor, bizde bu işi yaparak ekmeğimizi kazanıyoruz''diye konuştu.

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