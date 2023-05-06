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Mahkemede beraat eden husumetlisini pusuya düşürerek öldüren zanlı tutuklandı | Video

Mahkemede beraat eden husumetlisini pusuya düşürerek öldüren zanlı tutuklandı | Video

06.05.2023 | 09:24

Denizli’de 2 sene önce kendisini ve arkadaşını bıçaklayan genci beraat ettiği için öldüren cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi, gözaltındaki 2 kişi serbest bırakıldı.

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Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde meydana gelen olayda; işten dönen Murat Avcı (24), evinin bulunduğu Yeşil Vadi Caddesi'ndeki apartmanın önüne geldiğinde, husumetlisi Ahmet Özdemir (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından katil zanlısı ve yanında bulunan 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi yakayı ele verdi. Özdemir verdiği ilk ifadesinde, yaklaşık 2 sene önce Avcı'nın kendisini ve arkadaşını bıçakladığını, bundan dolayı aralarında husumet olduğunu, beraat edince de olayı gerçekleştirdiği söyledi. Adliyedeki işlemlerin ardından zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yanında bulunan 2 kişi serbest bırakıldı.

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