Mahzen-14 operasyonunda yakalanan 46 kişi adliyeye sevk edildi | Video
İstanbul merkezli 11 ilde yapılan 'Mahzen-14' operasyonuyla liderliğini Onurcan Bildik'in yaptığı dolandırıcılık şebekesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan 46 şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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