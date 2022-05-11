Video Yaşam Malatya'da zincirleme kaza: Kadın sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu | Video
Malatya'da zincirleme kaza: Kadın sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu | Video

Malatya'da zincirleme kaza: Kadın sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu | Video

11.05.2022 | 12:44

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Malatya’da 4 aracın karıştığı trafik kazasında, araçlardan birinin sürücüsü olan kadın saniyelerle ölümden döndü. Büyük korku yşayan ve şoka giren kadın, aracının yanında önce ayakta, sonra ise çevredeki vatandaşların getirdiği tabureye oturarak sessizce olan biteni izledi.

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Kaza, 09.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 44 KR 808 plakalı hafif ticari araç ile Y. B. yönetimindeki 44 ADM 859 plakalı Fiat marka araç Mıhlıdut Caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan araçlar park ettiği 44 ACY 024 plakalı Honda marka aracından inmek üzere olan kadının sürücünün aracı ile park halindeki 44 ACL 781 plakalı Ford marka araca çarptı. Kazada saniyelerle ölümden dönen kadın sürücü şoka girerken, D.E. isimli bir yolcu yaralandı. Kaza nedeniyle korku yaşayan ve şoka giren kadın, dakikalarca ayakta durarak, sessizce olan biteni izledi. Bir süre sonra Çevredeki vatandaşların getirdiği tabureye oturan kadın, kendisine gelmeye çalıştı. Sorulan sorulara bile cevap vermekte zorlanan kadın, olay yerine gelen eşinin de desteği ile kendisine geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlilerinin sevk edildiği kazada yaralı D.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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