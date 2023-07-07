Marmaris'te köpek balığı, balinayı böyle kovaladı | Video 07.07.2023 | 14:34 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında bir ay önce görülen Kaşalot cinsi balinayı bu defa Yunanistan’ın Rodos adası açıklarında köpek balığının takip ettiği görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

2 Haziran tarihinde Marmaris Turunç Mahallesi Amos antik kenti açıklarında su sporları tekne kaptanı Coşkun Akkaya tarafından tur esnasında Kaşalot cinsi balinayı görüntülemiş ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Filiz balinanın iç sulara yıllar sonra tekrar geldiği açıklanmıştı.

Kaşalot Balina bu defa Rodos Adası açıklarında turistler tarafından görüntülendi. Görüntüde balinanın manevralar yaparak yüzdüğü gözlenirken, kısa bir süre sonra ise balinayı takip den bir köpek balığı olduğu tahmin edilen bir balığın kendisini takip ettiği görüntüye yansıdı.