Video Yaşam Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında | Video

Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında | Video

Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında | Video
11.08.2020 | 11:45

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İstanbul Fatih’te camide imam olarak görev yapan Hasan Ş. ile cami görevlisinin, cami içerisinde maske takmadığı için uyarıda bulundukları otopark çalışanı gözaltına alındı. Ayrıca konu ile ilgili haber için 9 Ağustos tarihinde bahse konu otoparka giden basın mensuplarına röportaj sırasında da saldırdıkları belirlenen şüpheliler de emniyete götürüldü.

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