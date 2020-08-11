Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında | Video
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İstanbul Fatih’te camide imam olarak görev yapan Hasan Ş. ile cami görevlisinin, cami içerisinde maske takmadığı için uyarıda bulundukları otopark çalışanı gözaltına alındı. Ayrıca konu ile ilgili haber için 9 Ağustos tarihinde bahse konu otoparka giden basın mensuplarına röportaj sırasında da saldırdıkları belirlenen şüpheliler de emniyete götürüldü.