Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında | Video

İstanbul Fatih’te camide imam olarak görev yapan Hasan Ş. ile cami görevlisinin, cami içerisinde maske takmadığı için uyarıda bulundukları otopark çalışanı gözaltına alındı. Ayrıca konu ile ilgili haber için 9 Ağustos tarihinde bahse konu otoparka giden basın mensuplarına röportaj sırasında da saldırdıkları belirlenen şüpheliler de emniyete götürüldü.