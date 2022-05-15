Masterchef Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya dans etti, sosyal medyada beğeni yağdı | Video
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Sevilerek izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da en az kendi kadar popüler. Son olarak sosyal medya hesabından dans videosunu paylaşan Sude Yalçınkaya ilgi odağı oldu. İşte MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude ve dikkat çeken olay dansı…