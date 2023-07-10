Video Yaşam Melen çayı taştı, Sanayi sitesi sular altında kaldı | Video
Melen çayı taştı, Sanayi sitesi sular altında kaldı | Video

Melen çayı taştı, Sanayi sitesi sular altında kaldı | Video

10.07.2023 | 14:11

Düzce’de hafta sonu etkili olan sağanak yağış melen çayını taşırdı ve Düzce Küçük Sanayi Sitesini sular altında bıraktı.

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Taşan Melen çayı Akınlar Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde su baskınlarına neden oldu. Gece saatlerinde aniden bastıran sular dükkânlara kadar girerek büyük zarar neden olurken, esnaflar ve sanayi sitesinin içinde bulunan galericiler, araçlarını kurtarmak için harekete geçtiler. Esnaflar gece saatlerinde büyük çaba harcarken, felaketin boyutları ise sabah erken saatlerde gün ışımasıyla ortaya çıktı.

Küçük Sanayi sitesinin büyük bölümünde sular dururken, suların çekildiği yerlerde ise geriye çamur ve balçık kaldı. Esnaflar çamur ve balçıkları temizlemek için iş yerlerine yaya olarak ya da arazi aracı bularak ulaşmaya çalıştılar.

Diğer yandan Kültür Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesinin Beslenbey Köyü'ne taşınması için başlayan inşaatlarda sular altında kaldı.
Küçük Sanayi Sitesi'ne bağlanan alt geçidinin köprü altıda sular altında kaldı. Tamamen ulaşımın kapandığı Küçük Sanayi Sitesi'ne girmeye kalkan vatandaşlar güvenlik güçlerinin tedbir amaçlı engeli ile karşılaştılar.

Düzce ticaret ve sanayi odası başkanı Erdoğan bıyık ise sanayi esnafını gezerek hasarın boyutunu tespit etmeye çalışıyor. Bıyık yaptığı açıklamada, "Dere kenarlarında istinat duvarı olmaması nedeniyle taşan su komple sanayi sitemizin içine girdi. Esnaflarımızın dükkânları sular altında kaldı. Kısa sürede hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra esnafımızın hasarının ne olduğunu göreceğiz" dedi.

Sanayi esnafı ise kendi imkânlarıyla iş yerlerini temizlemeye çalışıyor.

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