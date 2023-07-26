Video Yaşam Mersin Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi | Video
Mersin Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi | Video

Mersin Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi | Video

26.07.2023 | 08:29

Mersin Limanı'nda muz yüklü bir konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanı'na uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ekvator'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerler riskli olarak değerlendirildi. Riskli konteynerler gemiden indirilerek 'x-ray' taramasından geçirildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin ön bölümüne gizlenmiş 10 paket halinde 11 kilogram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yabancı uyruklu 9 DEAŞ’lıya operasyon | Video 01:10
Yabancı uyruklu 9 DEAŞ’lıya operasyon | Video 26.07.2023 | 09:36
Gaziantep’te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video 00:37
Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video 26.07.2023 | 09:36
Karslı arıcıdan şaşırtan görüntüler: Vücudunu saran binlerce arıyla röportaj verdi! | Video 03:12
Karslı arıcıdan şaşırtan görüntüler: Vücudunu saran binlerce arıyla röportaj verdi! | Video 26.07.2023 | 09:09
Ataşehir’de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 02:06
Ataşehir’de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 26.07.2023 | 09:09
Mersin Limanı’nda 11 kilogram kokain ele geçirildi | Video 00:55
Mersin Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi | Video 26.07.2023 | 08:29
Mersin’de tefecilere operasyon: 4 gözaltı | Video 00:38
Mersin'de "tefecilere" operasyon: 4 gözaltı | Video 26.07.2023 | 08:29
Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video 02:56
Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video 26.07.2023 | 08:29
Husumetlisini tabanca ile vurdu, o anlar kameraya yansıdı | Video 00:21
Husumetlisini tabanca ile vurdu, o anlar kameraya yansıdı | Video 26.07.2023 | 00:52
Meksika’da alkol kontrolü yapan polis alkollü çıktı | Video 00:42
Meksika’da alkol kontrolü yapan polis alkollü çıktı | Video 26.07.2023 | 00:22
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı milyonluk soruyu açtırmasına ramak kalmışken... | Video 03:43
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı milyonluk soruyu açtırmasına ramak kalmışken... | Video 25.07.2023 | 23:02
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! | Video 02:12
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! | Video 25.07.2023 | 23:02
Deprem olduğuna inanmadı: Emin misiniz, suyum bile oynamıyor | Video 01:43
Deprem olduğuna inanmadı: "Emin misiniz, suyum bile oynamıyor" | Video 25.07.2023 | 16:42
Otomobil karşıya geçmeye çalışan yayanın üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video 00:20
Otomobil karşıya geçmeye çalışan yayanın üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video 25.07.2023 | 16:20
Hafriyat kamyonu ile tur midibüsü çarpıştı: 7 yabancı uyruklu turist yaralandı | Video 00:57
Hafriyat kamyonu ile tur midibüsü çarpıştı: 7 yabancı uyruklu turist yaralandı | Video 25.07.2023 | 16:20
Samsun’da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.07.2023 | 16:21
Eyüpsultan’da hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 86 yaşındaki kadın araçta sıkıştı | Video 02:01
Eyüpsultan’da hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 86 yaşındaki kadın araçta sıkıştı | Video 25.07.2023 | 15:39
Kazada ölen Nuh’un ’Hayalim’ dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı | Video 00:40
Kazada ölen Nuh'un 'Hayalim' dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı | Video 25.07.2023 | 14:50
Samsun’da amcaoğulları arasındaki silahlı çatışmada gözaltı alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi | Video 01:11
Samsun’da amcaoğulları arasındaki silahlı çatışmada gözaltı alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi | Video 25.07.2023 | 14:44
Hatay’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 00:27
Hatay’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 25.07.2023 | 14:44
Yem çuvallarında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama | Video 00:49
Yem çuvallarında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama | Video 25.07.2023 | 14:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA