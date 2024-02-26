Mersin’de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama | Video
Mersin’in Anamur ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonun da yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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