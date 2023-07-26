Mersin'de "tefecilere" operasyon: 4 gözaltı | Video
Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 4 şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor.
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