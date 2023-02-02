Metrobüste "Telefonumu çaldın" kavgası kamerada | Video 02.02.2023 | 09:18 Beylikdüzü'nde seyir halindeki metrobüste telefonunun çalındığını iddia eden yabancı uyruklu kadın ile başka bir kadın arasında kavga çıktı. Olay sonrası polis ekipleri 2 şahsı da karakola götürürken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü durağından Avcılar istikametine doğru seyreden bir metrobüste meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, yabancı uyruklu kadın yolcunun telefonunu gizlice çaldı. Telefonunun çalındığını fark eden yabancı uyruklu kadın yolcu, telefonunu çaldığını düşündüğü kadınla kavga etmeye başladı. Kavgaya, metrobüsteki diğer yolcular müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri metrobüse girerek yaşanan hırsızlık ile ilgili 2 kişiyi Güzelyurt durağında indirdi ve işlem yapmak üzere karakola götürdü. Yaşanan kavga anları ise metrobüsün içindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.