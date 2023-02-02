Metrobüste "Telefonumu çaldın" kavgası kamerada | Video
Beylikdüzü'nde seyir halindeki metrobüste telefonunun çalındığını iddia eden yabancı uyruklu kadın ile başka bir kadın arasında kavga çıktı. Olay sonrası polis ekipleri 2 şahsı da karakola götürürken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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