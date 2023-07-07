Video Yaşam Milli Park Operasyonu'nun şüphelileri Söke Adliyesi’ne getirildi | Video
Milli Park Operasyonu'nun şüphelileri Söke Adliyesi’ne getirildi | Video

Milli Park Operasyonu'nun şüphelileri Söke Adliyesi’ne getirildi | Video

07.07.2023 | 11:07

Aydın merkezli 6 ilde düzenlenen "Arı kovanı" adlı rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 28 şüphelinin sorgulamaları tamamlandı. Rüşvet aldıkları iddia edilen 5 kamu görevlisi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda başta arıcılar ve çobanlardan rüşvet alınması konusu olmak üzere çeşitli konularda 'rüşvet ve irtikap" operasyonu başlatıldı. Aydın ilinin yanında 5 ile daha yayılan ve toplam 6 ilde sürdürülen operasyon çerçevesinde 5'i kamu görevlisi olmak üzere 28 kişi gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalaması bulunan 14 kişinin daha arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları tamamlanırken aralarında Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Doğanbey Şefliği'nde görevli U.U., O.D., M.Ö., H.K. ve N.C.'nin de bulunduğu 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamanın ardından 5 kamu görevlisi "rüşvet alma ve irtikap" suçu ile mahkemeye çıkarılmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Söke Adliyesi'ne getirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Milli Park Operasyonu’nun şüphelileri Söke Adliyesi’ne getirildi | Video 00:55
Milli Park Operasyonu'nun şüphelileri Söke Adliyesi’ne getirildi | Video 07.07.2023 | 11:07
Gökyüzünde korku dolu anlar! 150 metre yükseklikte paramotor pilotunun bayılma şakası kamerada | Video 06:14
Gökyüzünde korku dolu anlar! 150 metre yükseklikte paramotor pilotunun bayılma şakası kamerada | Video 07.07.2023 | 11:00
Metrobüste kadın yolcular arasındaki kavga kamerada | Video 00:48
Metrobüste kadın yolcular arasındaki kavga kamerada | Video 07.07.2023 | 11:05
Çocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı | Video 04:16
Çocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı | Video 07.07.2023 | 11:00
Bayrampaşa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 01:03
Bayrampaşa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 07.07.2023 | 10:54
Tutuklanan katil zanlısı Öldürmek istemiyordum dedi | Video 02:03
Tutuklanan katil zanlısı "Öldürmek istemiyordum" dedi | Video 07.07.2023 | 10:19
Kayseri’de ’siyah inci’ operasyonu: 18 gözaltı | Video 01:07
Kayseri'de 'siyah inci' operasyonu: 18 gözaltı | Video 07.07.2023 | 10:14
Topkapı Sarayı’nda sergilenen Peygamber Efendimizin kılıcının adeta aynısını yaptı | Video 03:20
Topkapı Sarayı’nda sergilenen Peygamber Efendimizin kılıcının adeta aynısını yaptı | Video 07.07.2023 | 10:11
Bozcaada’da gün batımını izlemeye giden kadın gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi | Video 02:11
Bozcaada’da gün batımını izlemeye giden kadın gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi | Video 07.07.2023 | 10:11
Başakşehir’de motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Motosikletteki 2 kişi böyle savruldu | Video 00:15
Başakşehir’de motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Motosikletteki 2 kişi böyle savruldu | Video 07.07.2023 | 09:36
Bozcaada’da gün batımını izlemeye giden kadın gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi | Video 02:11
Bozcaada’da gün batımını izlemeye giden kadın gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi | Video 07.07.2023 | 09:25
Kemah kırsalında terör operasyonu | Video 01:41
Kemah kırsalında terör operasyonu | Video 07.07.2023 | 09:24
İslahiye’de hasarlı 2 binanın çökme anı kameralara yansıdı | Video 01:51
İslahiye'de hasarlı 2 binanın çökme anı kameralara yansıdı | Video 07.07.2023 | 08:38
Adana’da, polyester fabrikasının yatakhanesinde çıkan yangın korkuttu | Video 01:23
Adana'da, polyester fabrikasının yatakhanesinde çıkan yangın korkuttu | Video 07.07.2023 | 09:03
Diyarbakır’da tandırda yangın; 3 kişi dumandan etkilendi | Video 01:43
Diyarbakır'da tandırda yangın; 3 kişi dumandan etkilendi | Video 07.07.2023 | 09:03
Turist kadına karşı tavırları tartışma yaratmıştı! O gümrük memuruna soruşturma açıldı | Video 01:12
Turist kadına karşı tavırları tartışma yaratmıştı! O gümrük memuruna soruşturma açıldı | Video 07.07.2023 | 08:38
Şanlıurfa’da akaryakıt yüklü tankerde patlama | Video 00:28
Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tankerde patlama | Video 07.07.2023 | 08:38
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı: Babamın hayali gerçek oldu! | Video 02:54
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı: Babamın hayali gerçek oldu! | Video 06.07.2023 | 21:28
Kim Milyoner Olmak İster’de duygusal anlar! | Video 03:25
Kim Milyoner Olmak İster’de duygusal anlar! | Video 06.07.2023 | 21:27
Çiftlik yangını ormana sıçramadan söndürüldü | Video 00:50
Çiftlik yangını ormana sıçramadan söndürüldü | Video 06.07.2023 | 16:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA