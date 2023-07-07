Milli Park Operasyonu'nun şüphelileri Söke Adliyesi’ne getirildi | Video 07.07.2023 | 11:07 Aydın merkezli 6 ilde düzenlenen "Arı kovanı" adlı rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 28 şüphelinin sorgulamaları tamamlandı. Rüşvet aldıkları iddia edilen 5 kamu görevlisi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda başta arıcılar ve çobanlardan rüşvet alınması konusu olmak üzere çeşitli konularda 'rüşvet ve irtikap" operasyonu başlatıldı. Aydın ilinin yanında 5 ile daha yayılan ve toplam 6 ilde sürdürülen operasyon çerçevesinde 5'i kamu görevlisi olmak üzere 28 kişi gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalaması bulunan 14 kişinin daha arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları tamamlanırken aralarında Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Doğanbey Şefliği'nde görevli U.U., O.D., M.Ö., H.K. ve N.C.'nin de bulunduğu 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamanın ardından 5 kamu görevlisi "rüşvet alma ve irtikap" suçu ile mahkemeye çıkarılmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Söke Adliyesi'ne getirildi.