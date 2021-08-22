"Moda moda" dedi sosyal medya fenomeni oldu | Video
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Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk giydiği yırtık pantolonu sorulunca “moda moda” diye yanıt vermesi sosyal medyada 500 bine yakın izlendi.
Tufahbeyli'de Ertuğrul ve Dilek Gündoğan çiftinin iki yaşındaki Asya isimli kız çocuğu sokakta oynarken amatör bir kameramanın ilgisini çekti. Kamerasını açıp kız çocuğunu çekmeye başladı. Kız çocuğu ile sohbet etmeye başlayan kameramanın "pantolonun yırtılmış bir yere mi takıldı" sorusuna "moda moda" diye cevap vermesi herkesi hayrete düşürdü. 2 yaşında olmasına rağmen modayı yakından takip eden minik Asya'nın kuaföre de gittiğini söylemesi dikkat çekti. Kameraman minik Asya ile bu hoş sohbetini sosyal medyaya yükleyince video kısa sürede sosyal medyada 500 bine yakın kişi tarafından izlenip beğenildi. Minik Asya'nın annesi kızının 7 aylıkken konuşmaya başladığını, giyinmeyi çok sevdiğini alışverişe gittikleri zaman kıyafetlerini kendisinin seçtiğini söyledi.