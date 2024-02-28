Video Yaşam Motosiklet devrilince düştüler, patlayan tabancası kuzenini canından etti | Video
Motosiklet devrilince düştüler, patlayan tabancası kuzenini canından etti | Video

Motosiklet devrilince düştüler, patlayan tabancası kuzenini canından etti | Video

28.02.2024 | 05:56

İzmir’in Bornova ilçesinde kuzenlerin üzerinde bulunduğu motosiklet, durdukları esnada devrildi. İkili motosikletten düşerken, yolcu konumundaki şahsın kazara patlayan tabancasından çıkan mermi kuzeninin başına isabet etti. 24 yaşındaki kuzen, hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 171 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Eren Güney Güney (24) yolcu konumundaki kuzeni M.G. (23) ile birlikte seyir halindeyken bir marketin önünde motosikletini durdurdu. Bu esnada motosiklet devrilirken, ikili de yere düştü. Düşme esnasında yolcu konumunda bulunan M.G.'nin belindeki tabanca kazara patladı. Silahtan çıkan mermi, kuzeni Eren Güney Güney'in başına isabet etti. M.G. olayın ardından bölgeden kaçarken, Güney, kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Güney'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçan M.G. suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosiklet devrilince düştüler, patlayan tabancası kuzenini canından etti | Video 00:45
Motosiklet devrilince düştüler, patlayan tabancası kuzenini canından etti | Video 28.02.2024 | 05:56
15 metrelik kuyuya düşen çocuğa kurtarma operasyonu, o anlar kamerada 01:45
15 metrelik kuyuya düşen çocuğa kurtarma operasyonu, o anlar kamerada 28.02.2024 | 00:13
Eber Gölü’nde yangın 01:13
Eber Gölü’nde yangın 28.02.2024 | 00:13
İzmir’de kamyonun altında ezilen kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada 01:34
İzmir'de kamyonun altında ezilen kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada 27.02.2024 | 23:05
Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti! 39:17
Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti! 27.02.2024 | 22:00
Avcılar’da yangın 04:39
Avcılar'da yangın 27.02.2024 | 21:03
Kayıp posta çalışanı 50 saat sonra makilerin arasında ölü bulundu 05:41
Kayıp posta çalışanı 50 saat sonra makilerin arasında ölü bulundu 27.02.2024 | 21:03
Çanakkale’de meydana gelen 4.6’lık deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:56
Çanakkale’de meydana gelen 4.6’lık deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video 27.02.2024 | 16:34
SON DAKİKA: Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem! | Video 02:37
SON DAKİKA: Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem! | Video 27.02.2024 | 16:25
3 ilde sanal eskort dolandırıcılığı ve şantajına 4 tutuklama | Video 01:10
3 ilde sanal eskort dolandırıcılığı ve şantajına 4 tutuklama | Video 27.02.2024 | 16:16
Adana’da narkotik polisleri 10 kilo bonzai ele geçirdi | Video 01:00
Adana’da narkotik polisleri 10 kilo bonzai ele geçirdi | Video 27.02.2024 | 16:05
Batman’da takla atan minibüs hurdaya döndü: 3 ağır yaralı | Video 01:13
Batman'da takla atan minibüs hurdaya döndü: 3 ağır yaralı | Video 27.02.2024 | 16:07
Aleyna Dalveren’e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı... | Video 01:11
Aleyna Dalveren'e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı... | Video 27.02.2024 | 15:31
Kastamonu’da 27 bin 944 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 01:14
Kastamonu’da 27 bin 944 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 27.02.2024 | 15:19
Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı | Video 02:34
Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı | Video 27.02.2024 | 15:03
Öğretmenin ’heimlich manevrası’ öğrencinin hayatını kurtardı! O anlar kamerada | Video 00:55
Öğretmenin 'heimlich manevrası' öğrencinin hayatını kurtardı! O anlar kamerada | Video 27.02.2024 | 15:05
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı | Video 01:14
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı | Video 27.02.2024 | 14:30
50 saatlik görüntüler incelendi, silahlı saldırı olaylarına karışan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı | Video 05:51
50 saatlik görüntüler incelendi, silahlı saldırı olaylarına karışan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı | Video 27.02.2024 | 14:18
Beyoğlu’nda “kilit doktoru” lakaplı kadın hırsıza operasyon | Video 00:20
Beyoğlu’nda “kilit doktoru” lakaplı kadın hırsıza operasyon | Video 27.02.2024 | 13:33
Bursa’da, çocukların bıçaklı kavgasında 13 yaşındaki Abdullah öldü | Video 01:46
Bursa'da, çocukların bıçaklı kavgasında 13 yaşındaki Abdullah öldü | Video 27.02.2024 | 13:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA