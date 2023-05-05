Video Yaşam Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı | Video
Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı | Video

Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı | Video

05.05.2023 | 09:46

GÜNGÖREN'de park halindeki bir motosikleti çalmak isteyen ve uzun süre uğraşan şüpheli motosikletin kilitli direksiyonunu kıramayınca parmak izlerini sildikten sonra kayıplara karıştı. Motosikleti çalmak isteyen kişinin dakikalarca uğraştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir motosikleti çalmaya çalışan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Önce motosikleti inceleyen kişi, motosikletin kilitli direksiyonunu kırmak için uzun süre uğraştı. Başarılı olamayınca, motosiklete binen şüpheli bu kez motosikleti hareket ettirmeyi denedi. Ayağıyla direksiyona yüklenen şüpheli, motosikleti yere düşürdü. Motosikletin kilitli direksiyonunu yerde de açmak için dakikalarca uğraşan hırsızlık zanlısı başarılı olamayınca, motosikleti park edilen yere bıraktı. Parmak izi bırakmamak için direksiyondaki izleri temizleyen şüpheli hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Şüphelinin motosikleti çalmaya çalıştığı ve parmak izlerini sildiği anlar anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Husumetlisine pusu kuran katil zanlısı, ambulans talebinde bulundu | Video 01:14
Husumetlisine pusu kuran katil zanlısı, ambulans talebinde bulundu | Video 05.05.2023 | 10:40
Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtıp 150 bin TL’lik ziynet eşyası çaldılar | Video 00:47
Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtıp 150 bin TL'lik ziynet eşyası çaldılar | Video 05.05.2023 | 10:37
Adana’da 13 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı | Video 00:37
Adana'da 13 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı | Video 05.05.2023 | 10:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 05:13
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 05.05.2023 | 10:28
Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı | Video 03:04
Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı | Video 05.05.2023 | 09:46
Sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı | Video 04:09
Sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı | Video 05.05.2023 | 09:44
Ahırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 02:05
Ahırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 05.05.2023 | 09:31
Bursa’da bir garip hırsızlık : Motosikleti kucaklayarak çaldılar | Video 01:21
Bursa'da bir garip hırsızlık : Motosikleti kucaklayarak çaldılar | Video 05.05.2023 | 09:29
Kendilerini avukat olarak tanıtıp sahte icra belgesiyle milyonluk vurgun yapan 17 kişilik çete çökertildi | Video 01:03
Kendilerini avukat olarak tanıtıp sahte icra belgesiyle milyonluk vurgun yapan 17 kişilik çete çökertildi | Video 05.05.2023 | 09:23
Otobüsün tıra çarptığı kazada 33 kişi yaralandı | Video 01:45
Otobüsün tıra çarptığı kazada 33 kişi yaralandı | Video 05.05.2023 | 09:21
İş adamı ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti | Video 01:27
İş adamı ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti | Video 05.05.2023 | 09:07
Afyonkarahisar’da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video 02:54
Afyonkarahisar’da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video 05.05.2023 | 08:59
Müstakil evde yangın: Yanan kömürlükte patlama anında yaşanan panik kamerada | Video 02:06
Müstakil evde yangın: Yanan kömürlükte patlama anında yaşanan panik kamerada | Video 05.05.2023 | 08:59
Park halindeki otomobilde patlama: 3 yaralı | Video 02:39
Park halindeki otomobilde patlama: 3 yaralı | Video 05.05.2023 | 08:34
TIR’a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü | Video 02:28
TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü | Video 05.05.2023 | 08:33
Yağmurlu havaya rağmen TCG Anadolu’ya İzmir’de yoğun ilgi | Video 07:04
Yağmurlu havaya rağmen TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi | Video 04.05.2023 | 16:42
Okul servis minibüsünün altında kalıp öldü! Kaza anı kamerada | Video 00:40
Okul servis minibüsünün altında kalıp öldü! Kaza anı kamerada | Video 04.05.2023 | 16:41
‘Yılan Pınarı’ bölgesinde ortaya çıkmaya başlayan yılanların görüntüsü, Brezilya’nın Yılan Adası’nı aratmıyor | Video 03:04
‘Yılan Pınarı’ bölgesinde ortaya çıkmaya başlayan yılanların görüntüsü, Brezilya’nın Yılan Adası’nı aratmıyor | Video 04.05.2023 | 16:02
Fenerbahçe Lisesi’nin anlamlı projesine Tuba Durgut ve Hilmi Türkmen’den tam destek | Video 01:04
Fenerbahçe Lisesi'nin anlamlı projesine Tuba Durgut ve Hilmi Türkmen'den tam destek | Video 04.05.2023 | 14:58
Tünel içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video 01:30
Tünel içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video 04.05.2023 | 14:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA