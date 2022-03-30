Video Yaşam Motosikletli saldırganlar iş yerine silahla ateş ederek kaçtı | Video
Motosikletli saldırganlar iş yerine silahla ateş ederek kaçtı | Video

Motosikletli saldırganlar iş yerine silahla ateş ederek kaçtı | Video

30.03.2022 | 08:52

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Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi’nde motosikletli 2 saldırgan, sokaktan geçtikleri sırada silahla iş yerine ateş etti. Saldırganlar motosikletle hızla olay yerinden kaçarken yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Gelincik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye henüz kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 saldırgan, sokaktan geçtikleri sırada bilinmeyen bir nedenle iş yerine silahla ateş etti. Saldırıda iş yerinin camı, isabet eden mermilerden dolayı hasar görürken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran ekipler, yaptıkları incelemelerde iş yerinin camına 2 adet merminin isabet ettiğini tespit etti. Mermi kovanlarını ve çevredeki bazı delilleri toplayan polis, inceleme yapmak üzere Emniyet'e geçti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANAN SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokaktan geçen motosikletli 2 saldırganın bir iş yerine silahla ateş ettiği, saldırganların hız kesmeden ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdikleri ve dükkanda bulunan bazı vatandaşların dışarı çıktığı görülüyor.

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